MHP'de adaylık başvurularına start

MHP'de yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. Adaylardan müracaat için herhangi bir ücret talep edilmeyecekANKARA (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler için hareketliliği başlatan siyasi partilere MHP de eklendi.

MHP, yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularını 13 Kasım (bugün) itibariyle başlatırken, başvuruları15 Aralık'a kadar alacak.

BAŞVURULAR İÇİN ÜCRET ALINMAYACAK

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teşkilatlara genelge gönderdi. Buna göre başvurular için herhangi bir ücret alınmayacak.

Belediye başkanı adayı olmak isteyenler doğrudan MHP Genel Merkezi'ne müracaatta bulunacak. İl genel meclisi ile belediye meclisi üyelikleri için başvurular teşkilatlara yapılabilecek.

MHP'de adayların belirlenmesi sürecinde 14 ve 28 Mayıs seçimi sonuçlarına bakılacak. Belli kriterler göz önünde bulundurulacak.

Toplumda karşılığı olan adaylarla seçime girilecek