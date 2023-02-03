Kocaeli'de İYİ Parti'de ibre Yüksel Ercan'dan yana

14 Mayıs Pazar günü yapılacak genel seçimine son derece iddialı şekilde hazırlanan İYİ Parti'de milletvekilliği adaylığı için geri sayım devam ederken, Kocaeli'de tamamlanan ilçe ve il kongreleri sonrası ibrenin Yüksel Ercan’a döndüğü görülüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kongrelerinin başlaması ile birlikte Kocaeli'de yapılan 12 ilçe kongresinin tamamına katılan, kongre sonrasında da İYİ Parti Gebze ilçe yöneticileri Kemal Şeker ve Musa Kargıoğlu ile birlikte tüm ilçelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Yüksel Ercan, temposu ile kongrelerin yıldızı olmuş durumda.

YÜKSEL ERCAN İLK 3 SIRA İÇERİSİNDE OLACAK

Milletvekili genel seçiminde TBMM’ye daha fazla milletvekili göndermenin hesabını yapan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu Batı Yakası olarak bilinen 4 ilçeyi temsilen bir ismin ilk 3 sıra içerisinde olması için çalışma yapacakları bu isminde Yüksel Ercan olacağı gelen haberler arasında.

YÜKSEL ERCAN SEÇİLİRSE BÖLGEYE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPAR

Uzun yıllardır Gebze’de gazetecilik yapan Yüksel Ercan’ın İYİ Parti'nin Kocaeli listesinde ilk 3 sırada olmasının partinin oylarını yukarılara taşıyacağını söyleyen partililer, "Uzun yıllar sonra ilk kez Gebze çıkışlı bir siyasetçi olan Nusret Acur seçim sonucu Kocaeli’de il başkanı oldu. Bu zamana kadar partilerin İzmit’te ikamet eden il başkanları Gebze ile ilgili değerlendirmeleri ikinci elden aldıkları bilgilere göre değerlendiriyorlardı. İYİ Parti şimdi Gebze ve çevre ilçelerdeki yapılanmayı genel merkeze ilk elden ulaştıracak bir il başkanına sahip oldu. İl başkanımız da Gebze ve ilçelerinden giden il yöneticilerimizde Yüksel Ercan’ı çok iyi tanıyan arkadaşlarımız. Yüksel Ercan’ın seçilip Ankara’ya gitmesinden sonra bölgemizde çok güzel hizmetler yapacağına inancımız tamdır” diye konuştular.