İstanbul Üsküdar'da Demokrat'tan AK Parti'ye 600 katılım

Demokrat Parti Üsküdar İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca istifa ederek AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldı. Yeni üyelerin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen taktı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Demokrat Parti İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca partilerinden istifa ederek AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldılar.

AK Parti'ye katılan 600 üyeye Üsküdar Belediyesi tarafından rozet takma töreni düzenlendi.

Törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Demokrat Parti Üsküdar İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve AK Parti'ye geçen üyeler katıldı. AK Parti'ye geçen üyelere, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen rozetlerini taktı.

AK Parti'ye geçen yeni üyelere rozet takma töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Demokrat Partisi Üsküdar İlçe Teşkilatı'ndaki görev yapan başta ilçe başkanımız ve ekibi olmak üzere arkadaşlarımızın AK Parti ailemize bir hoş geldiniz merasimi dolayısıyla da bir aradayız. Bu vesileyle başta başkanımız olmak üzere ekibine yol arkadaşlarına Demokrat Partisi'nin Üsküdar'daki üyelerine bu güzel kararlarından dolayı bu isabetli teşkilatından dolayı teşekkür ediyorum. Bu kararları hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ferman Başkan ve ekibi olarak Üsküdar'da AK Parti ailemize gelerek gücümüze güç katmışlardır. Birliğimiz daha da pekişmiştir. Bu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de daha huzurlu ve başarılı bir şekilde yol yürüyeceğimiz inancımız tamdır, hayırlı olsun" diye konuştu.