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Erdoğan: Gençleri salt seçmen görmüyoruz... Seçim zamanında yapılacak

SİYASET 13.06.2022, 09:31
Erdoğan: Gençleri salt seçmen görmüyoruz... Seçim zamanında yapılacak

Van ziyaretinde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacağını yineledi. Her fırsatta gençlerle birlikte yol yürümeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz" diyerek, Türkiye'de son 20 yılda gençlere en çok yatırımı yapan ve hayat standardını en fazla artıran kadro olduklarını söyledi.VAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ziyaretinde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ziyaretinde bir araya geldiği gençlerle sohbetinde, "Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık, gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin teminatı olarak gördük.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini ve adeta kendilerini yenilediklerini belirterek, bu programlara büyük önem atfettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 1 yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya 'AK Parti'nin gençlerde tabanı yok' filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz." dedi.

"YENİ KAZANDIRILACAK ÜYELER 2023'ÜN HABERCİSİ OLACAK"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan partinin genç üye sayısına ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerinin 1,5 milyon civarında gençlik kolları olarak üyeleri olduğunu tümünü değerlendirdiklerinde üye sayılarının yaklaşık 11,5-12 milyona ulaştığını kaydetti. Tüm üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamayacaklarını belirten Erdoğan, tüm AK Parti'li üyelerin her birinin birer üye daha yapmalarını isteyerek, "Bu 11,5 ne olur? 23 olur. 23 milyona zaten çıktığın anda bu 2023'ün nesidir? Habercisidir. Ben şu anda sizi burada görüyorum, diyorum bu işi bitirdiniz zaten" diye konuştu.

https://youtu.be/G-HrsmnIIsk

"SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ YILIN HAZİRANINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime bir yıl olduğunu ifade ederek, "Bazıları çok merak ediyor. Seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın Haziran ayında seçim var. Biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz." dedi.

"GENÇLERE SALT SEÇMEN NAZARIYLA BAKMIYORUZ"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, dargınların barışacağını ve yollarına böyle devam edeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü gençler için çalışan, gençlerle yürüyen bir parti olarak bundan sonra da her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz." dedi.

İktidara yürüdükleri dönemde seçilme yaşının 30 olduğunu, bunu önce 25'e daha sonra da 18'e indirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık, gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Siyaset arenasındaki tüm mücadelemi hep gençlerle birlikte verdim, gençliğimde verdim." diye konuştu.

Gençlerin kendilerine, kendilerinin de gençlere güvendiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partimizin gençlik kollarında görev alan isimlerle aradan geçen yıllarla birlikte Meclis'ten kabineye, parti yönetiminden bürokrasiye kadar her yerde mesai arkadaşlarımız olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi, affınıza sığınıyorum, çaylaklara diyoruz ki 'Siz gidin kumda oynayın'. Hani serde biraz da Kasımpaşalılık var ya. Gençlerin oylarını çantada keklik gören muhterislere diyoruz ki 'Hesaplarınızı bir kez daha gözden geçirin.' Şahsımızla gençlerimiz arasındaki muhabbeti sorgulayanlara diyoruz ki 'Siz önce bu ülkenin gençlerinden gidin de bir özür dileyin.' Daha düne kadar '18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler' diyen siz değil miydiniz? Daha düne kadar '18 yaşında milletvekili mi olur' diyerek 16 Nisan anayasa referandumuna karşı çıkan siz değil miydiniz? Daha düne kadar 'Meclis'i çoluk çocukla dolduracaklar' iddiasıyla ortalıkta gezinen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış bizim gençlerimizle gönül bağımızı sorguluyor, gençlerle ilgili ahkâm kesiyor, laf söylüyorsunuz. Riyakârlıklarla dolu geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlikle ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Hâlbuki Türkiye'de son 20 yılda gençlere en çok yatırımı yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz."

Daha sonra sosyal medyada "Tayyip dedemi özledim" diye videosu yer alan çocukla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​​​​Van Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserleri dinledi.

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