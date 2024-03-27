CHP Dalgıç, Mudanyalılarla lokma ve çay eşliğinde buluştu

Bursa'da CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın "Deniz Buluşmaları" Yeni Mahalle'de coşkulu bir katılımla gerçekleşti. Pembe Panter Parkı'nı dolduran Mudanyalılar marşlar ve telefon ışıklarıyla adeta bir şenlik atmosferi oluşturdu.BURSA (İGFA) - Her geçen gün büyüyüp, çoğaldıklarını bir kez daha vurgulayan CHP Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, Lokma ve çay eşliğinde Mudanyalılarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, Deniz Dalgıç'a sorunlarını ve taleplerini aktarma fırsatı buldu.

“Her şey çok güzel gidiyor" diyen Dalgıç, "Hemşerilerimin gösterdiği bu sevgi seli karşısında heyecanımız daha da artıyor. Her geçen dakika oylarımız da artıyor, gümbür gümbür geliyoruz. 31 Mart'a doğru son derece pozitif bir şekilde ilerliyoruz. Cumartesi arifeyi, pazar günü de bayramımızı kutlayacağız." dedi.

Gazetecilerin kendisine, “Neden size oy versinler” diye sorduklarını söyleyen Dalgıç, “Ben de onlara diyorum ki; böyle güzel bir grubun parçası olmak, kendileri için dertlenen birileriyle yürümek istiyorlarsa bize oy versinler. Mudanya’nın dönüşümünü ve değişimini istiyorlar, daha uygarca, hep birlikte, kol kola, omuz omuza yürümek istiyorlarsa bize oy versinler. Bizim kavgayla, gürültüyle, şamatayla işimiz yok. Bu bir hizmet yarışı… Bu bir demokrasi şöleni, öyle başladık öyle devam edecek.” diyerek cevapladığını söyledi.

Dalgıç, seçim sürecindeki son buluşmanın 31 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Mütareke Meydanı’nda “Mudanya’ya Sözümüz Var” mitingi ile olacağını kaydetti.