Vali Fidan’dan Belediye Başkanı Arı’ya hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 31 Mart günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Rasim Arı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Vali Ali Fidan’ı belediye girişinde karşılayarak makamında ağırlayan ve ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirli hemşehrilerinin teveccüh göstererek kendisine verdikleri böylesine önemli bir görevi layıkıyla yerine getirmek için büyük gayret göstereceğini belirtti. Arı, güzel temennileri için de Vali Fidan’a teşekkür etti.

Vali Fidan ise, Arı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette daha sonra Vali Fidan ve Başkan Arı, bir süre baş başa görüşerek sohbet etti.