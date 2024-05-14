Erciyes Teknopark’ta ilk TeknoJam töreninde ödüller sahiplerini buldu 

Erciyes Teknopark, Bootcamp Erciyes kapsamında bir ilke daha imza attı. 48 saat süren TeknoJam etkinliğinde takımlar, oyun geliştirerek dereceye girmek için ter döktüler. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin tarihteki ilk Game Jam’ini TeknoJam adı ile gerçekleştiren Erciyes Teknopark, 48 saatlik sürenin sonunda ilk 3’e giren takımları da belirledi. Bunun yanı sıra da jüri özel ödülüne hak kazanan iki takımda ödüllendirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte 27 takım oluşturulup, birincilik için ter döktüğü 48 saatlik TeknoJam etkinliğinde jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Gerçekleşen etkinliğin ödül törenine Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Öztürk, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sarıkoç, Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, jüri ve mentörler, davetliler ve takımlarda bulunan katılımcıların aileleri katıldı.

Takımların oyun sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından jüri değerlendirmesi yapılarak, ilk 3’te yer alacak takımlar belirlendi.

Ödül töreninde konuşma yapan Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Birbirinden genç ve başarılı arkadaşların 48 saatte ortaya çıkardığı oyunları izleme fırsatı bulduk. Her bir takımı tebrik ediyorum. Erciyes Teknopark, teknolojinin ve yeniliklerini kalbinin attığı yer olmayı her zaman devam ettiriyor. Bu etkinlik içinde ayrıca kutluyorum” diye konuştu.

Ödül töreninde konuşma yapan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Erciyes Teknopark olarak bu tarz etkinlikleri düzenlemekten gurur duyduklarını ifade ederek, “Erciyes Teknopark bünyesinde pandemi sonrasında gerçekleştirdiğimiz büyük bir etkinlik oldu. Özellikle de oyun yazılımcılığı ve geliştiriciliği konusunda birbirinden yetenekli arkadaşlarımız 48 saat boyunca özgün içerikleri ortaya çıkarmak için büyük emek verdiler. Tüm takımlardaki katılımcı arkadaşları kutluyorum. Yeni etkinliklerimizde de bir arada olmayı temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan takımlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre birincilik ödülünün sahibi Tounner Takımı, ikincilik ödülünün sahibi Big Bad Wolwes Takımı, üçüncülük ödülünün sahibi ise Team Werner Takımı oldu.

Ayrıca jüri özel ödülü sahipleri de Yiğithan Ermet Takımı ve Estus Takımının oldu.

Ayrıca tüm katılımcılara katılım sertifikası da takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.