Bursa'da AK Parti Yenişehir teşkilatıyla buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir ilçe yönetimi ile toplantıda biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe yönetimleri buluşmasında son olarak Yenişehir ilçe teşkilatının ana kademe, kadın ve gençlik kolları teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi.

Başkan Gürkan, Yenişehir’de Cumhur İttifakı’nın Türkiye ve Bursa’nın güçlü geleceği için yaptığı iş birliğinin güzel bir örneğini gösterdiklerini belirtti.

Kuruluşundan bu yana partilerine her seçimde artan oylarla destek veren Yenişehirli vatandaşların Türkiye’nin gücüne güç katmak için biraraya gelen Cumhur İttifakı'na da sahip çıktığını belirten Başkan Gürkan, "Bizlere olan güvenini bir kez daha gösterdi. Bizler de bu güven ve destekten aldığımız güçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, Yenişehirimize hak ettiği hizmetleri getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa ziyaretlerinde gerçekleştirdikleri programlar ve katılımlar için teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Hep Birlikte Türkiye çapında örnek bir işe imza attık ve saha çalışmalarımızla atmaya devam ediyoruz. Bursa, her dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve hedefimizin lokomotifi olacaktır. Bursamız ve ülkemizin geleceği için durmadan çalışma azmi ve sevdamızla, Bursalı Hemşehrilerimizin güveniyle Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyan daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağımıza olan inancımız tamdır.” diye konuştu.