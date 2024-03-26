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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Rahatlarını bozacağız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul’da düzenlenen programda partililerle bir araya geldi Seçim adaletsizliğine dikkat çeken Baş, "Biz demokrasi diyoruz, onlar diktatörlük yarışı yapıyor Ceketimizi assak kazanırız diyenlerin rahatını bozacağız" dedi

SİYASET 26.03.2024, 12:38
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Rahatlarını bozacağız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul’da düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Seçim adaletsizliğine dikkat çeken Baş, "Biz demokrasi diyoruz, onlar diktatörlük yarışı yapıyor. Ceketimizi assak kazanırız diyenlerin rahatını bozacağız" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu’nun kendilerine tahsis ettiği reklam alanlarının bile kullanılmasına müsaade edilmediğini ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, tanesi 1,5 milyon liradan fazla olan üst geçit reklamlarının bir aday tarafından kullanıldığını söyledi.

“İSTANBUL’DA ÜST GEÇİT REKLAMLARI İŞGAL EDİLMİŞ DURUMDA”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul’da 3 aydan fazla süredir üst geçit reklamlarının işgal edildiğine vurgu yaparak, "O reklamların tanesinin maliyeti 1,5 milyon liradan fazla. İstanbul'da bunlardan yüzlerce var ve hepsinde bir kişinin ismi var. Normalde seçime giderken Yüksek Seçim Kurulu ‘sokakları kullanma hakkı bütün siyasi partilere eşit olarak dağıtılabilmeli’ der ve bunun için bir kura çeker. Bu kurada, ‘Şu şu noktaları belediye iştiraki fark etmeksizin şu partiye tahsis etmek zorundadır’ der. Çünkü bunu yapmazsanız hiç kimse kendi sesini hiçbir yerde duyuramaz. YSK’nın bize belirlediği ve sunduğu bir reklam alanını alabilmek için ne mahkeme, ne YSK, ne belediye kapıları çürüttük biliyor musunuz arkadaşlar! Hakkımızı alabilmek için seferber olduk,  hakkımızı bize vermiyorlardı. Bize, ‘orayı veremeyiz’ diyorlardı. Niye veremiyorsunuz? Bir açıklaması yok! Hak bizim, hukuk bizim ama bizim hukukumuza riayet edilmiyordu. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Sanırsınız ki iktidar yaptı, yok bunu muhalefet yaptı biliyor musunuz?" diye konuştu.

SENİN DİKTATÖRÜN, BENİM DİKTATÖRÜM YARIŞI...

"Türkiye öyle bir kıskaçta ki, iktidarı da aynı olmuş muhalefeti de aynı olmuş" diyen Baş, "Şimdi bir yarışa düştüler yarışın konusu şu; ben senin diktatörünü beğenmiyorum, kendi diktatörümü iktidar edeceğim! Bize demokrasi lazım, bize gerçekten Cumhuriyet lazım. Herkesin ağzında bir Cumhuriyet, nedir bu Cumhuriyet? Atatürk bu ülkeyi Cumhuriyet rejimine geçirdi diye mi Cumhuriyeti istiyoruz? Cumhuriyeti niye istiyoruz?  Çünkü Cumhuriyet her bir vatandaşın kendi özgür ve hür iradesini yönetime yansıtabilme hürriyetiydi. Cumhuriyet buydu ama biz son zamanlarda ne duyuyoruz? Oylarınızı bölmeyin diyorlar. Oylarınızı bölmeyin demek, ‘sizin düşüncenizin bizim nazarımızda hiçbir önemi yok, sizin ideallerinizin bir kıymeti yok. Siz oylarınızı istediğiniz insanlara değil, dönün dolaşın yine de bize verin’ demek. Oylarınızı bölmeyin demenin Türkçe anlamı bu. Sen ne istiyorsun, ne düşünüyorsun, ne hayal ediyorsun önemli değil" dedi.

BTP'nin kurulduğu günden bugüne savunduğu değerlerden bir gram şaşmadığı gibi değişmediğini de ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "BTP dün söylediğini bugün inkar etmemiştir. Başta ne söylediyse her zaman aynı yolda ilerlemiştir. BTP kurulduğu günden beri Atatürk demiştir, Cumhuriyet demiştir, milli bir ekonomi demiştir ve demokrasi demiştir. Biz ne yapacağız; böleceğiz. Neyi böleceğiz? Oyları böleceğiz. Neyi böldürmeyeceğiz? Vatanı böldürmeyeceğiz. Bu ülkenin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ortaya koyabilen, sorunlarını doğru bir şekilde tespit edebilen bir tane parti vardır O da BTP’dir.” diye konuştu.

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