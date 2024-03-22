Başkan Ergün iftarı Nurlupınar’da yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurlupınar Pazaryeri’nde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu. Tutulan oruçların kabul olması dileyen Başkan Cengiz Ergün, Ramazan Ayı’nın Manisa’ya, ülkemize ve Türk Milletine hayırları getirmesini temenni etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Pazaryeri’nde iftar yemeği verildi. İftar yemeğine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan akşam ezanının ardından eller semaya açılarak dualar edildi ve oruçlar açıldı. İftar programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, Ramazan Ayı’nın Manisa’ya, ülkemize ve Türk Milletine hayırları getirmesini temenni etti.