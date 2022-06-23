Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlardan destek istedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan’ın ekonomiden sorumlu olduğu dönemde öğrenci olan bir genç “Altın çağımızı yaşamışız” dedi.

Akaryakıt fiyatlarından şikâyet eden bir dolmuş şoförünü de dinleyen Babacan, vatandaşlara sorunların çabuk düzeleceği mesajını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Uğur Mumcu Parkı’nı ziyaret etti. Babacan, vatandaşlardan destek istedi.

Bir dolmuş şoförü akaryakıt fiyatlarından dolayı yaşadığı mağduriyeti “Ulaşım esnafı olarak çok sıkıntıdayız. Ankara’da dolmuş 7 lira. Gün boyunca topluyorum, akşam benzinliğe geri veriyorum. Pazartesi günü sabah 5 buçuktan akşam 9’a kadar çalıştım. Akşam benzinliğe girdim. 6 servis yapıp 850 lira para toplamışım. Benzine baktım, 820 lira. Bende 30 lira kalmış. Düşündüm; çalışsam mı, çalışmasam mı?” şeklinde dile getirdi.

Babacan’ın ekonomiden sorumlu olduğu dönemde öğrenci olduğunu söyleyen bir genç, “Sizin döneminizde altın çağımızı yaşamışız. Muhteşem bir öğrencilik geçirdik. Şimdiki öğrencilere bakıyorum, durumlar çok kötü. Sizin zamanınızda edindik bazı şeyleri. Arabaları sizin zamanınızda aldık” dedi. Öğrenci olduğu dönemde KYK kredisinin 270 lira olduğunu hatırlatan genç vatandaş, “Tavuk döner hesabı yapsın öğrenciler. Bizim dönemimizde tavuk döner 2 buçuk, 3 liraydı. Şu an 20 lira” diye konuştu.

Babacan, 2002’de dünyada 21. sırada devraldıkları ekonomiyi 16. sıraya yükselttiklerini ancak ekonominin yeniden 21. sıraya düştüğünü söyledi.

Babacan vatandaşlara “Seçimlerde destek verirseniz hepsini çözeriz” diye karşılık verdi.