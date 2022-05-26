Pfizer'dan maymun çiçeği virüsü için açıklama geldi

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı önemli açıklamada, endemik olmayan ülkelerde vakaların daha çok arttığını gören yakın tarihli bir maymun çiçeği salgını hakkında “fazla endişe edilmemesini söyledi.”

Albert Bourla verdiği demeçte, hastalıkla ilgili mevcut verilerin Kovid-19 gibi diğer virüsler kadar kolay bulaşmadığını ve bir salgına yol açmasının olası olmadığını gösterdiğini söyledi.

Pfizer CEO'su, "Önümde tüm bilgilere sahip değilim, bildiğim her şeye rağmen çok fazla endişelenmem" derken, "Bu, rahatlamamız gerektiği anlamına gelmez. Sanırım durumun nereye gittiğini izlemeliyiz."

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türü her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.