Emzirme sütyenlerinin önemi yeniden gündemde

Araştırmalar, yeni doğum yapmış annelerin emzirme sütyeni kullanımı konusunda kafalarının karışık olduğunu ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Anneler Günü yaklaşırken anne adayları ve henüz yeni doğum yapmış anneler için emzirme sütyenlerinin önemi tekrar gündeme geldi.

Halen birçok genç annenin ve anne adayının bu konuda kafaları karışık.

Araştırmalar, emzirme döneminde sütyen kullanımı konusunda halen bilgi eksiklerinin olduğunu ortaya koyuyor.

0-2 yaş grubu bebeği olan 250 anne ile yapılan “Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Doğrular ve Yanlışlar” araştırmasında annelerin bir kısmı emzirme döneminde göğsü sıkıca saran sütyen kullanılması gerektiğini söylerken büyük bir oranı da emzirme döneminde hiç sütyen kullanılamayacağı düşünüldü.

Ferda Arslan emzirme sütyenleriyle ilgili verdiği bilgide, emzirme sütyenlerinin annelerin günlük yaşamlarında büyük bir kolaylık sağlayan ve emzirme deneyimini daha rahat hale getiren önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu sütyenler, işlevselliği ve kullanım rahatlığı ön planda tasarlandığından annelerin bebeğini emzirirken daha konforlu hissetmelerini sağlar. Tasarım açısından, emzirme sütyenleri kullanımı destekleyici özelliklere göre tasarlanmaktadır. Göğsün üst kısmından açılabilen yapısı, ayarlanabilir askıları, farklı bedenlere ve göğüs yapılarına uyum sağlayacak balensiz şekilde maksimum konfor ve destek sunması açısından geliştirdik. Emzirme sütyenlerinin bu pratik tasarımı, günlük yaşamın koşuşturmacası içinde annelere büyük bir kolaylık sağlaması açısından üretildi. Hızlı ve kolay bir şekilde açılıp kapanabilen özel tasarlanmış kup kısımları, bebeğin acıktığı her an hızlı bir şekilde emzirme imkânı sağlıyor. Emzirme sütyenleri, annelerin bebeğini besleme sürecini daha rahat ve keyifli hale getiren işlevsel bir ürün. Yanlış bilgilerle emzirme sürecinin konforsuz ve stresli bir sürece dönüştürülmemesi anne ve bebek için büyük bir önem taşıyor” dedi.

DOĞRU EMZİRME SÜTYENİ NASIL SEÇİLİR?

Doğru emzirme sütyeni seçimi nasıl yapılması yönündeki soruya da yanıt veren Ferda Arslan, "Sütyenin yumuşak ve esnek olması, kolay açılabilen kapaklara sahip olması ve geniş askılarıyla bir bütün halde göğüsleri doğru şekilde desteklemesi gerekiyor. Ayrıca, sütyenin ciltle uyumlu malzemelerden yapılmış olması ve teri emebilme özelliğine sahip pamuklu kumaş içermesi önem taşıyor. Emzirme sütyenleri, annenin ve bebeğin rahatlığı için önemli ürünler. Doğru sütyen seçimi, emzirme sürecini kolaylaştırırken süt ağırlığı kaynaklı sarkmalarda da toparlayıcı ve destekleyici etki göstererek meme formunu ve konforunu koruyor" diye konuştu.