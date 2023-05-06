“Keşanlı Ali Destanı” 100'üncü oyunla AVP Sahnesinde

Bursa Devlet Tiyatrosu, iki oyunla birlikte tiyatroseverleri selamlıyorBURSA (İGFA) - Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından “Keşanlı Ali Destanı”, usta kalem Haldun Taner’in yazdığı ve ‘Gecekondu ortamında kahramanlık parodisi’ diye adlandırdığı, müzikleri Yalçın Tura’ya, yönetmeliği rejisör Bora Özkula’ya ait oyun, 12 Mayıs saat 20.00’de, 13 Mayıs saat 15.00 ve 20.00’de AVP Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. İlk kez sahnelendiği 1964 yılından bu yana değerinden hiç kaybetmeyen Keşanlı Ali Destanı’nda “Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip ‘kahraman’ olan Ali’nin hikâyesi anlatılıyor…

Frances Hodgson Burnett’ın “Küçük Prenses” adlı hikâyesinden oyunlaştıran, yönetmenliğini Berrin Kulya Balkanlar’a ait oyun 8-9-10 Mayıs saat 11.00’de ve 11 Mayıs saat 14.00’de çocuk izleyiciler ile buluşacak.

Küçük Prenses Sara’nın; doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki ve çok renkli Hindistan’dan istemeden ayrılışının ve Londra’da yatılı kaldığı okulda başına gelenlerin anlatıldığı oyunda bakalım Sara karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilecek mi?