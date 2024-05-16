İhsan Gedik: "Türker İnanoğlu bizim babamızdı"

Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ 4 Haziran Salı akşamı sahiplerini bulacak. Aynı akşam Türk sinemasının iki emekçisi İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a, ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü taktim edilecek.İSTANBUL (İGFA) - “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"nin dağıtılmasına sayılı günler kala, ödüle aday isimlerin heyecanı da arttı. Ödüllerin dağıtılacağı gece bu heyecanı farklı yaşayacak olan iki oyuncu İhsan Gedik ve Mehmet Uğur da Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne teşekkürlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin değerli ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'yle ilgili olarak Gedik; "Türker bey bizim liderimizdi, babamız gibiydi. Onun adına bu ödülü aldığımız için çok mutlu oldum. Gururluyum. Sadri Alışık güzel adamdı. Sadri beyi ve Türker beyi saygıyla anıyorum" dedi. İnanoğlu'nun hayatta olduğu sürece sahip çıktığı bir diğer emekçi oyuncu Uğur da, "Malkoçoğlu, Kar Muratlar ve diğer filmler derken biz Türker beyle neredeyse her gün yan yanaydık. Biz de emeği çok. Biz hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Çeyrek asrı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, bu yıl 04 Haziran Salı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi (MKM), Attila İlhan Sahnesi’nde sahiplerini bulacak. Gecede ayrıca Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Serpil Tamur’un olacak. Tiyatro ve Sinema oyuncuları dallarındaki ödüllerin sahipleri ise o gece açıklanacak ve ödüllerine sahip olacak