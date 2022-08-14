Katerina Ekşioğlu'nun koleksiyonu Zeynep Bastık klibinde

Zarafeti rahatlık ile buluşturan moda markası Katerina Ekşioğlu, “2022 Yaz Koleksiyonu” ile modaseverlerden tam not alırken; tasarımlarda kullanılan parlak ve pozitif renklerin büyüsü, sanat dünyasının da dikkatini çekiyorİSTANBUL (İGFA) - Katerina Ekşioğlu, kısa sürede moda dünyasında önemli başarılara imza atmaya devam ederken; sanat ve cemiyet dünyası da Ekşioğlu’nun tasarımlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Bu isimlerden biri olan şarkıcı Zeynep Bastık da yeni yayınlanan “Ara” isimli klibinde, Katerina Ekşioğlu’nun “2022 Yaz Koleksiyonu”nda bulunan mavi tonlardaki tasarımına yer verdi.

Dansçılarıyla beraber müzikseverlerin karşısına çıkan Zeynep Bastık, Katerina Ekşioğlu imzalı aydınlık ve iddialı tonlardaki mavi takımıyla moda tutkunlarının beğenisini kazandı.

Ekşioğlu'nun koleksiyonunda; zarif elbiselerin yanı sıra bol pantolonlar, oversize ceketler ve üstlerin renklendiği “2022 Yaz Koleksiyonu”, eğlenceli ve çapkın bir moda yaratırken, bağımsız giysiler hâline gelen sütyen ve bikini üstleri de canlılık ve özgürlük hissi sunuyor.