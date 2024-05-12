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İHH’dan Nusaybin’de Yetimler Buluşması

İHH İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesinin organize ettiği yetim pikniği Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapıldı Pikniğe 100’e yakın yetim aileleri ile birlikte katıldı Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Nusaybin’de bakımını üstlendiği yetimler Nusaybin Çağ Çağ Barajı mesire yerinde Nusaybin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen piknikte bir araya geldiler Pikniğe 100 yetim ve ailelerin yanı sıra Mardin İHH Kadın Brimi başkanı Sümeyye Güneş, Yetim brimi sorumlusu Mehtap Özgüç’le birlikte Mardin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arif Altunkaynak, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Nusaybin Eğitim-Bir-Sen Başkanı Şafak Kavak ve yazar Fatih Akman Akman ile İHH gönüllüleri katıldı DOYASIYA EĞLENDİLERYetimler ve anneleri piknik organizasyonuyla moral ve motivasyon buldular Öğle yemeği ile başlayan programda renkli anlar yaşandı Yetimler piknik alanında çuval yarışı, halat çekme, ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler  YAZARLA BULUŞARAK KİTAPLARINI İMZALADILAR Program kapsamında eğitimci-yazar Fatih Akman da katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi Akman öğrencilere hediye ettiği kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla sohbet etti  HER İMTİHAN DA BİR RAHMET VARDIRMardin İHH Kadın birimi sorumlusu Sümeyye Güneş  İHH hakkında biraz bilgi vererek, “Bugün burada, bu anlamlı günde anneler gününde bize emanet edilen hayatın zorlu yollarında yürümek zorunda kalan çocuklarımız ve anneleri ile bir araya geldik Her birinin hikayesi, ayrı bir imtihan Ancak unutmayın ki, her imtihanda bir rahmet ve mutlaka bir kolaylık vardır Yetimlerimiz ve kıymetli anneleri toplumumuzun en değerli varlıklarıdır Her bir yetimimiz, bu dünyaya ışık saçan yıldızlar gibidir Karşılaştığıınız zorluklar, sizleri daha da güçlü kılmış ve Sizlerin azmi ve kararlılığı, hepimize ilham kaynağı oluyor Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim Sizlerin katkılarıyla, bu çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm belirmekte, umutları yeşermekte Belki de bu buluşma onların hayatında bir dönüm noktası olacak Bu buluşma, sadece bir araya gelmek değil, aynı zamanda birbirimize destek olma ve güçlü bağlar kurma fırsatıdır Onlara sevgi, ilgi ve destekle yaklaşarak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabiliriz ”dedi YETİM ANNELERE ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ VERİLDİ Aralarında ilk kez ilçeye beş kilometre uzakta olan baraja gelen yetim çocukların da olduğu tekne turunda, yetim çocuklar aileleriyle birlikte bölgenin doğal manzarası eşliğinde güzel anların tadını çıkardı Program sonunda pikniğe katılan tüm annelere anneler günü dolayısı ile içinde temizlik setinin olduğu hediye paketi verildi

YAŞAM 12.05.2024, 13:03
İHH’dan Nusaybin’de Yetimler Buluşması

İHH İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesinin organize ettiği yetim pikniği Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapıldı. Pikniğe 100’e yakın yetim aileleri ile birlikte katıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Nusaybin’de bakımını üstlendiği yetimler Nusaybin Çağ Çağ Barajı mesire yerinde Nusaybin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen piknikte bir araya geldiler. Pikniğe 100 yetim ve ailelerin yanı sıra Mardin İHH Kadın Brimi başkanı Sümeyye Güneş, Yetim brimi sorumlusu Mehtap Özgüç’le birlikte Mardin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arif Altunkaynak, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Nusaybin Eğitim-Bir-Sen Başkanı Şafak Kavak ve yazar Fatih Akman Akman ile İHH gönüllüleri katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER
Yetimler ve anneleri piknik organizasyonuyla moral ve motivasyon buldular. Öğle yemeği ile başlayan programda renkli anlar yaşandı. Yetimler piknik alanında çuval yarışı, halat çekme, ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler. 

YAZARLA BULUŞARAK KİTAPLARINI İMZALADILAR 
Program kapsamında eğitimci-yazar Fatih Akman da katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Akman öğrencilere hediye ettiği kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla sohbet etti. 

HER İMTİHAN DA BİR RAHMET VARDIR
Mardin İHH Kadın birimi sorumlusu Sümeyye Güneş  İHH hakkında biraz bilgi vererek, “Bugün burada, bu anlamlı günde anneler gününde bize emanet edilen hayatın zorlu yollarında yürümek zorunda kalan çocuklarımız ve anneleri ile bir araya geldik. Her birinin hikayesi, ayrı bir imtihan. Ancak unutmayın ki, her imtihanda bir rahmet ve mutlaka bir kolaylık vardır. Yetimlerimiz ve kıymetli anneleri toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Her bir yetimimiz, bu dünyaya ışık saçan yıldızlar gibidir. Karşılaştığıınız zorluklar, sizleri daha da güçlü kılmış ve Sizlerin azmi ve kararlılığı, hepimize ilham kaynağı oluyor. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizlerin katkılarıyla, bu çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm belirmekte, umutları yeşermekte. Belki de bu buluşma onların hayatında bir dönüm noktası olacak. Bu buluşma, sadece bir araya gelmek değil, aynı zamanda birbirimize destek olma ve güçlü bağlar kurma fırsatıdır. Onlara sevgi, ilgi ve destekle yaklaşarak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabiliriz.”dedi.

YETİM ANNELERE ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ VERİLDİ 
Aralarında ilk kez ilçeye beş kilometre uzakta olan baraja gelen yetim çocukların da olduğu tekne turunda, yetim çocuklar aileleriyle birlikte bölgenin doğal manzarası eşliğinde güzel anların tadını çıkardı.
Program sonunda pikniğe katılan tüm annelere anneler günü dolayısı ile içinde temizlik setinin olduğu hediye paketi verildi.

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