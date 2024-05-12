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Nevşehir Belediyesi gençlerin mutluluğuna ortak oldu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Esma Gizem Aydın ve Ali Erkan İyilikli çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)Nevşehir Belediyesi Nikah Dairesinde gerçekleşen nikâh töreninde genç çiftin nikâh şahitliklerini arkadaşları yaptı Çiftin ailesi ve sevenlerinin huzurunda nikâhlarını kıyan Başkan Rasim Arı, Esma Gizem ve Ali Erkan çiftini tebrik etti Arı, aile cüzdanını genç çifte takdim ederek kendilerine mutluluklar diledi
YAŞAM 12.05.2024, 12:30
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Esma Gizem Aydın ve Ali Erkan İyilikli çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Nikah Dairesinde gerçekleşen nikâh töreninde genç çiftin nikâh şahitliklerini arkadaşları yaptı. Çiftin ailesi ve sevenlerinin huzurunda nikâhlarını kıyan Başkan Rasim Arı, Esma Gizem ve Ali Erkan çiftini tebrik etti.
Arı, aile cüzdanını genç çifte takdim ederek kendilerine mutluluklar diledi.
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