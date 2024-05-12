Bursa Milli Eğitim'den 'İş sağlığı ve güvenliği' farkındalığı

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası", bu yıl Hüsnü Züber İlkokulu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.BURSA (İGFA) - Öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amacıyla düzenlenen çok sayıda kamu kurumu ve sanayi temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen de yer aldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmalarının ardından Hüsnü Züber İlkokulu öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği konulu sahne gösterilerini gerçekleştirdi.

Sahne gösterilerinin ardından tüm ziyaretçiler ve öğrenciler Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB, İlkyardım, Okul Sağlığı, Çevre ve Sıfır Atık, Kalite Yönetim Sistemleri, Hareketli Yaşam sorumluları tarafından düzenlenen eğitici oyunlara katıldı.

Bursa AFAD, Bursa il Sağlık Müdürlüğü, UMKE, İHH ve Bursa İtfaiyesi’nin standlarında ziyaretçiler için gerçekleştirilen eğitimlerin ardından, arama kurtarma köpeklerinin yaptığı gösterilere de katılan ziyaretçi ve öğrenciler Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.