Annesi Rasim Arı'yı anlattı

Nevşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Elmas Arı, Nevşehir Belediye Başkanı olan oğlu Rasim Arı’yı anlattı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen program Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ahmet Çöler ile çok sayıda kadın katıldı.

Programda Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 83 yaşındaki annesi Elmas Arı, oğlunun bebeklik, öğrencilik ve gençlik yıllarını anlattı. Oldukça duygusal anların da yaşandığı programda anne Elmas Arı, oğlunun küçük yaşlardan beri her zaman çalışkan biri olduğunu belirterek, “Küçükken hep belediye başkanı olmayı isterdi. Biz de kendisine başkanlığın zor bir meslek olduğunu söyler gülerdik” dedi.

Oğlunun en çok sevdiği yemekleri, küçükken nasıl bir çocuk olduğunu katılımcılarla paylaşan ve o dönemdeki anılarını anlatan Elmas Arı, “Beni şimdiye kadar hiç üzmedi. Her zaman onunla gurur duydum.” diye konuştu.

Program sonrasında annesi Elmas Arı ve programa katılan annelere karanfil hediye eden Belediye Başkanı Rasim Arı ise, tüm annelerin ve anne adaylarının günlerini kutladı.

Arı: “Anneler Günü’nü bir tek güne sıkıştırmamak gerek. Bir gün annene hediye al, elini öp geri kalan 364 gün anne yok. Böyle olmamalı. Her gün Anneler Günü gibi annelerimize davranmamız gerek. Onları mutlu edecek tavır ve davranış içerisinde olmalıyız. Seçim döneminde de ben en büyük desteği annelerimizden aldım. Onların sayesinde bu zaferi kazandım. Benim için annelerin ayrı bir önemi var. Onların üzülmemesi, onların dertlerine derman olmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Onları asla mutsuz ve mahcup etmeyeceğim. Rabbim tüm annelerimize aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür nasip etsin.” dedi.