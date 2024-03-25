"Canozan Airlines iyi yolculuklar diler"

Radyolarda ve dijital müzik platformlarında Türkiye'nin en çok çalınan şarkısı "Ağlama Ben Ağlarım" ile zirvedeki isimler arasında yer alan Can Ozan, son dönemde sadece müzik dünyasında değil, gökyüzünde de parlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşen bir söyleşide, Can Ozan sadece müzik kariyerindeki başarıları anlatmakla kalmadı, aynı zamanda uçuş simülasyonuyla da adından söz ettirdi.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan fotoğraflarda Can Ozan, kokpit koltuğunda poz verirken, esprili paylaşımına "Canozan Airlines İyi Yolculuklar Diler..." notunu düştü. Sanatçı, müzik kulübüne ve kendisine uçuş simülasyonu deneyimi yaşatan öğrencilere teşekkür etti.

Gözler şimdi, Can Ozan'ın 19 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği büyük Bostancı konserine ve sanatçının Nisan ayında sahne alacağı Avrupa turnesine çevrildi.