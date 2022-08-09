Başkentte sakiler ve manga rüzgârı esti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri ücretsiz ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile buluşturuyor.ANKARA (İGFA) - Gazi Park’ta Sakiler Grubu ve Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Manga Grubu’nun verdiği konserlere 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan konser programları prestij parklarda yaz ayı boyunca devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Konser programlarıyla her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde unutulmaz konserlerle Başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Etkinlikler kapsamında Gazipark’ta Sakiler Grubu sahne alırken Çubuk-1 Barajı Rekreasyon alanın da alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga sevenleriyle buluştu. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda ise panayır ve Kent Orkestrası ile Ender Balkır Konseri düzenlendi.

SAKİLER VE MANGA İLE COŞKU DOLU ANLAR

Ünlü sanatçıları Başkent’te ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Gazi Park’ta Sakiler Grubu’nu, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda ise Manga grubunu hayranlarıyla buluşturdu.

Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirten Sakiler Grubu üyeleri şöyle konuştu:

-Hasan Gözetlik: “Dışarıdaki kalabalık bizi heyecanlandırdı. Her Ankara konseri bir öncekinden daha iyi geçiyor. Bu konser de hepsinden güzel olacak.”

-Yücel Girgin: “ Dışarısı kalabalık üstümüzde biraz heyecanı oldu. Güzel geçecek bugün, Ankara’yı seviyoruz. Kalemiz gibi oldu burası bizim. Heyecanlı ve güzel geçecek.”

-Serkan Balkan: “Çok heyecanlıyız, biraz önce sahneye çıkıp sevenlerimizle birlikte güzel bir gece geçirmeyi düşünüyoruz. Güzel bir sahne olacak.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği bir diğer konserde ise Manga sahne aldı.

Başkentlilerin akın ettiği açık hava konserinde sahne alan Manga Grubu’nun solisti Ferman Akgül, “Ankaralı olduğumuz için buralarda çok anımız var. Gelip burada çalmak ve buranın geliştiğini görmek bizim için çok keyifli” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Açık hava konserlerini 7’den 70’e aileleri ile birlikte izlemeye gelen ve coşku dolu anlar yaşayan Başkentliler de, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Diltürk: “Çok heyecanlıyız. Sakiler konseri için teşekkür ediyoruz.”

-Deniz Budak: “Sakiler Grubu’nu severek dinliyoruz. Çok heyecanlıyız.”

-Efe Özyağcı: “Heyecanlıyız. Sakiler Grubu’nun şarkılarını severek söylüyoruz. Güzel, çok beğeniyoruz.”

-Can Sıcakkan: “Çok heyecanlıyım. Sevdiğimiz bir grup Sakiler, merakla bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz, bu konserleri düzenlediği için. Eskiden bu tarz etkinlikler olmazdı.”

-Sevcan Karakuş: “Çok heyecanlıyım. İkinci Manga konserim. İlk defa en önde dinleyeceğim. Bu konserler devam etmeli, teşekkür ediyoruz.”

-Nehir Zairova: “Çok beğeniyorum Manga Grubu’nu, gençlere bu ekonomi de çok iyi oluyor.”

-Aslı Ağar: “Ben bu tarz konserlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Devamı da gelmeli. Gençler enerjisini atıyor.”