El emeği eserler Nilüfer Sanat Atölyeleri sergisinde izlenime açıldı

Nilüfer Sanat Atölyeleri’nde 8 ay eğitim alan 233 kursiyerin ortaya koyduğu eserler, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açıldı. Farklı disiplinlerdeki eserlerin yer aldığı sergi, 30 Mayıs’a kadar gezilebilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin sanatın farklı alanlarında katılımcılara çeşitliliği sunmanın yanı sıra geleceğin sanatçılarının temelini oluşturmak ve bilinçli sanat izleyicileri yetiştirmek amacıyla Nilüfer Sanat Atölyeleri bünyesinde düzenlediği kurslarda, bir dönem daha sona erdi. Geçen yıl Ekim ayından bu yana resim, ebru, kaat-ı, mozaik, seramik ve heykelcilik eğitimi alan 233 kursiyerin emeklerinin yer aldığı sergi, Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki Yer altı Sanat Galerisi’nde törenle izlenime açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in sanat, kültür ve sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini hatırlatarak, “Kültür, sanat ve sporun önemini biliyoruz. Sizlerin gösterdiği ilgiyi görünce de, ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi daha da iyi anlıyoruz. Nilüfer’imizde bu kadar fazla gülümseyen yüz görmek ve böyle bir katılımı görmek bize büyük motivasyon veriyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarımızda da hep birlikte oluruz. Bu güzel organizasyonları devam ettireceğiz” dedi.

Sergide, 233 öğrencinin farklı sanat dallarındaki eserlerinin sergilendiğini belirten Şahin, bu organizasyonun oluşumunda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Şahin, Kaat-ı ve Ebru Atölyesi Eğitmeni Dilek Erim, Resim ve Mozaik Atölyeleri Eğitmeni Lütfü Kuzu, Seramik Atölyesi Eğitmeni Selin Aslan, Heykel Atölyesi Eğitmeni Şeyma Çobanoğlu, Resim Atölyesi Eğitmenleri Harun Arı, Lale Aghayeva Ürek, Sabriye Düvenci ve Zekiye Doğan’a teşekkür belgesi verdi.

Törenin ardından sergi, izlenime açıldı. Farklı disiplinlerde eserlerin yer aldığı sergiyi sanatseverler büyük bir ilgiyle izledi. Çok sayıda eserin yer aldığı sergi, 30 Mayıs tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.

