Ramazan sokağında kulakların pası siliindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan Sokağı’nda sahne alan Sakarya Kent Orkestrası, sergiledikleri performansla iftar sonrası kulakların pasını sildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayında şehrin merkezinde gerçekleştirdiği ‘Ramazan Sokağı’ farklı etkinliklere sahne oluyor. Sakaryalı binlerce kişi bu sokakta Ramazan’ın hazzını, huzurunu ve nostaljik organizasyonlarla geçmişin tadını hissediyor. Tiyatro gösterimleri ve sahne oyunlarının ardından Sakarya Kent Orkestrası, hatıraların en güzel köşesine kaydedilecek bir konser gerçekleştirdi. Tasavvuf Musikisi Konseri’nde Ramazan’ın ruhunu yansıtan eserler icra edilirken, katılımcıların kulaklarının pası silindi. Büyükşehir’in Ramazan ayı takvimi birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.