İstanbul Boğazı'nın kalbinden 'Jazz' hazırlığı

Galataport İstanbul, Galataport Jazz adı altında hayata geçireceği caz etkinlikleri serisinin ilkini, ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin’in sıra dışı konseriyle 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, zengin gastronomi ve alışveriş yelpazesinin yanı sıra özgün sanatsal girişimleriyle de fark oluşturuyor.

Kültürlerin yıllar boyunca üzerinden aktığı İstanbul Boğazı’nın tam kalbini cazın tüm renklerine boyamaya hazırlanan Galataport İstanbul; Galataport Jazz adlı etkinlik serisinin ilkini 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Türkiye’nin caz starı Selen Beytekin’in başrolünü üstleneceği konserle hayata geçirerek, uzun yıllara yayılacak bir müzikal geleneğin tohumlarını ekiyor.

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Galataport Jazz Festival’ın duyurusunun da yapılacağı gecede, New Orleans’ın rengarenk sokak şöleni Mardi Gras konsepti Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’na taşınacak. Volkswagen, D-Saat ve Kiko’nun sponsorluğunda düzenlenecek etkinliğe, Sarar ve Dore de ürün desteğiyle katkıda bulunacak.

30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında caz starı Selen Beytekin, eşsiz sesi ve sahne ışığıyla renkli New Orleans sokaklarından aldığı ilham ve enerjiyi yansıttığı etkileyici bir şova imza atacak. Usta caz müzisyenlerinden oluşan “Big Band” büyük orkestrası, gösterişli sahne kostümleriyle Beytekin’e eşlik edecek.

Sahnede performans sergileyecek müzisyenler arasında; Şenova Ülker, Barış Doğukan Yazıcı (trompet), Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç (saksafon), Bulut Gülen, Burak Dursun (trombon), Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas), Tunç Çakır (perküsyon), Derin Bayhan (davul) yer alacak.