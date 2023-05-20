Zeydan Karalar'dan mahalle ziyareti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Ceyhan ilçeleri ile Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa ve Bahçeşehir mahallelerinde halkla buluştu; sohbet etti, sorun dinledi, ülke ve Adana gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kırsal ve Merkez ilçelerde gittiği her noktada esnafla, üreticilerle buluşan Başkan Zeydan Karalar, Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Gençlik Buluşması’na da katıldı. Başkan Zeydan Karalar, Bahçeşehir’de sulama kanalı üzerine yapılan köprünün açılışını gerçekleştirdi, ayrıca Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanlığı’nda kabzımal esnafıyla bir araya geldi.