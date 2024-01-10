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Yerli ve milli deprem erken uyarı sistemi... 50 ayda Türkiye kullanacak!

GÜNDEM 10.01.2024, 09:30
Yerli ve milli deprem erken uyarı sistemi... 50 ayda Türkiye kullanacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkında geliştirilen ve 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan EDIS Deprem Erken Uyarı Sistemi, kullanılmaya başlandı. Japon uygulamasının ötesinde bir performansa sahip olarak kabul edilen EDIS, depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 120 saniyeye kadar erken uyarı yapabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Deprem ülkesi Türkiye, en çok tartışılan ve ihtiyaç duyulan deprem erken uyarı sistemine kavuştu. EDIS Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen, 7 yıllık çalışma sonucunda geliştirilen sistemin, Türkiye’nin riskli bölgelerine yerleştirilmeye başlandığını, sistemin depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 120 saniyeye ulaşan süreye kadar erken uyarı yaptığını açıkladı.

EDIS’in Marmara Bölgesi’nin tamamını kapsayacak şekilde aktif olarak çalıştığını ifade eden Eriş, sistemin yaklaşık 50 aylık bir süre içinde tüm Türkiye genelinde uygulanabilir hale geleceğini bildirdi.

Yapay zeka tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi EDIS, mülkiyeti kendisine ait olan, en etkili noktalara yerleştirilmiş yüksek teknoloji deprem istasyonları ile depremi yerinde tespit ederek depremden etkilenebilecek bölgelere erken uyarı gönderen ve tedbir almayı sağlıyor. Bunun için ise sadece sağlam ve dayanıklı kablolu bir internet bağlantısı gerekiyor. EdisBox ile  erken uyarı sistemine bağlanan yerler, akıllı sistemlerle saniyeler içinde tedbir alabiliyorlar.

503 DEPREMDE TEST EDİLDİ

EDIS Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, deprem konusunda geliştirilen teknolojinin halen Japonya’da uygulanan erken uyarı sisteminden daha ileri ve işlevsel olduğu belirterek ‘’Sistem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Hatay depreminin ardından o bölgeye yerleştirilerek test edildi. Sistem kurulduktan sonra gerçekleşen belli büyüklüğün üzerindeki 503 artçı depremin tamamını tespit ettik ve erken uyarı sistemi aracılığıyla pilot olarak sistemi kullananlara bildirdik’’ dedi.

EKONOMİK KAYIPLARI DA MİNİMİZE EDİYOR

Depremin sadece binaların yıkılmasına ve ölümlere neden olmadığına dikkat çeken Ali Emre Erişen, “Bankalar, finans kuruluşları, fabrikalar ve aklınıza gelen bütün işletmeler depremi önceden bilemedikleri için çok büyük ekonomik kayıplar yaşıyorlar. Yapay zeka tabanlı akıllı erken uyarı sistemi sayesinde, deprem olacağı uyarısı alınınca fabrikalardaki makinelerin durdurulmasından AVM’lerdeki yürüyen merdivenlerin çalışmasına kadar bütün hareketler kontrol altına alınıyor. Dolayısıyla can kaybı önlendiği gibi ekonomik zararlar da minimize ediliyor” diye konuştu.

Erişen ‘’EDIS ile sanayi işletmeleri, depremden önce gerekli önlemleri alarak, maddi ve manevi kayıplarını en aza indirilebilir. Sadece büyük depremlerde değil küçük ölçekli depremlerde de büyük zarar oluşuyor. Örneğin en son Silivri Depremi’nde büyük bir çimento fabrikasının mikserlerindeki dişliler kırıldı. 40 gün üretim yapamadılar. Büyük pizza markasının pizza fırınlarının dişleri kırıldı. Çünkü deprem anında makineleri durduramadılar. Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden birinin örme makinelerinin iğneleri kırıldı. Oysa o fabrikalardaki makinaları kapatmak için gereken süre 48 salise ile 4.13 saniye arasında değişiyor. ’’ dedi.

MOBİL İÇİN TESTLER SÜRÜYOR

Erişen, bireysel kullanım için  EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin cep telefonu uygulamasının testlerinin de yapıldığını, kısa süre içinde  gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

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