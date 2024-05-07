Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği yürürlükte

Çalışmaları Adalet Bakanlığı'nca tamamlanan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisi'nde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdikleri Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Bakan Tunç, "Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntıları ve detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.