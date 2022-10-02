Yeni atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bazı il müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlara ilişkin görevden alma ile atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü'ne Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Murat Deliçay atanırken, boşalan göreve ise Tolga Balcı getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe, müfettiş Fulya İnci atanırken; söz konusu bakanlığa bağlı İl Müdürlükleri'nden Bingöl İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, Amasya İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ile Aksaray İl Müdürü Hüsnü Yıldız görevden alındı. Uşak İl Müdürlüğü'ne Bülent Güngör, Burdur İl Müdürlüğü'ne Ali Zeren, Bingöl İl Müdürlüğü'ne İsa Gülgür, Amasya İl Müdürlüğü'ne Zafer Bektaş, Aksaray İl Müdürlüğü'ne Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan atandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Erdoğan Topcu ve Onuray Gözütok atanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Yener Oba getirildi.

Türkiye Elektrik İletişim AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık buluann 1. Bölge Müdürlüğü'ne 20. Bölge Müdürü Murat Türk, 11. Bölge Müdürlüğü'ne İhsan Kılıçoğlu atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliği'ne Ahmet Pelit atanırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Aktürk getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karaman İl Müdürü Ali Osman Kaşıkcı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Kelkit görevden alınırken, Kelkit'ten boşalan müdürlüğe Yaşar Güçlü atandı.

Aynı kararname ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği'ne Duygu Çınar'ın ataması gerçekleştirildi.