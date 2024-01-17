Uzay yolculuğuna bir gün erteleme!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3'ün fırlatma zamanı bir gün ertelendi. Bu gece yarısı yapılması beklenen tarihi an 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece yarısı Türkiye saati ile 00.49'a ertelendi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kacır, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini belirterek, "Tarihi misyonu heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hedeflenen fırlatma zamanı olarak 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) öngörüldü.

Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

Bu arada SpaceX'ten de yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1747660998561964234