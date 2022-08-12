Türkiye’nin en yüksek işçi zammı Bursa Osmangazi’den

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile belediye işçilerine Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş bir oranda zam yaptı. Yüzde 100’lük zam oranıyla en düşük işçi maaşı 9 bin 230 lira olurken, büyük sevinç yaşayan binlerce işçi, Başkan Mustafa Dündar’ı şantiyede davul zurna ve meşaleler ile karşılayarak teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi adeta düğün havasında gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imza töreninin yapıldığı Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş.’nin yeni hizmet binasında, binlerce işçinin sevgi gösterisiyle karşılandı.

Davul zurna ve meşaleler eşliğinde alana gelen Başkan Dündar, tüm işçileri tek tek selamladı. İşçilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Dündar, şantiye alanını dolduran coşkulu kalabalığa hitap ederek, “İşçimizin alın teri kurumadan hakkını veriyoruz ve enflasyon karşısında alım gücünü artıyoruz. Verdiğimiz ücretler hepsine helal hoş olsun” dedi.

“OSMANGAZİ’NİN HER KARIŞINDA ALIN TERİNİZ VAR”

Osmangazi’nin Bursa’nın merkezi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, dünyanın dört bir yanından Bursa’ya gelen kişilerin yolunun mutlaka Osmangazi’den geçtiğine dikkati çekerek, "Osmangazi’nin bütün güzelliklerini tüm dünya görüyor. Çöp kamyonlarımızın hepsinde ‘Osmangazi Daha Temiz’ yazıyor. Bu temizlik, güzellikler, sizlerin Osmangazi’mizin en ücra noktasında, her karış toprağında, gece gündüz çalışarak akıttığınız alın terinizin bir sonucudur. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu sizlerin özverili çalışmalarınızın karşılığıdır.” dedi.

136 mahallelik geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini ve hizmetin devamlılığının önemli olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Cumhurbaşkanımız pahalılık ile mücadeleye büyük önem veriyor. Tüm Tarım Kredi Kooperatiflerinde yüzde 35’lik indirime gidileceğini, fırsatçılara göz açtırılmayacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız pahalılığı önleme adına mücadele ederken, biz de çalışanlarımızın hakkını korumaya ve şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

YÜZDE 100’LÜK REKOR ZAM

Yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte enflasyonun üzerinde bir oranla zam yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni sözleşme ile birlikte belediyedeki en düşük ücretin 9 bin 230 lira olduğunu söyledi. aşkan Dündar, ayrıca her 6 ayda tüm sosyal haklar dahil enflasyon farkı ve artı 1 puan refah payı verileceğini açıkladı.

Zam oranını açıklamasıyla birlikte büyük bir coşku yaşayan işçiler, “Osmangazi seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahüratta bulundu.

Osmangazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, Başkan Dündar’a özverisinden dolayı teşekkür ederek, “Kurum kültürünün oluşmasına önem veren, personeli ile kaynaşmayı sağlayan ve çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan, Belediye Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar’a desteklerinden dolayı plaket verilirken, OSPERAŞ’ın yeni hizmet binasının da açılış kurdelası kesildi. Belediye işçilerine aşure ikram eden Başkan Dündar, çalışma arkadaşlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.