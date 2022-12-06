Sonbahar Kış Ablukası'nda Tunceli'de 14 sığınağa imha!

Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu kapsamında 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıkalamda Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 operasyonu kapsamında tespit edilen 14 sığınak ile PKK Terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı imha edildiği duyuruldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait kullanılmaya hazır halde 807 adet EYP düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, Tunceli’de sürdürülen Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda, Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildiğini belirterek, terör örgütüne ait 1 adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 adet sığınak içerisinde toplada 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.