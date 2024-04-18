Sivas'ta huzur hakları yarı yarıya düşürüldü

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, seçim süreci boyunca dile getirdiği belediye ve yan kuruluşlarındaki gereksiz harcama ve israf konularına eğilmeye başladı.

SİVAS (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Özbelsan yönetimini belirleyen Uzun, yönetim kurulu üyelerinin aldıkları huzur hakkının %50 oranında azaltılması talimatını verdi. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatı sonrası aylık 17 bin lira olan huzur hakları 8 bin 500 liraya indirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Uzun, “Göreve geldiğimizde belediyemiz ve yan kuruluşlarımızın mali yapılarını inceleyecek ve israfın önüne geçecek tedbirleri kısa sürede alacağımızı söylemiştik. Bunun ilk adımı olarak Özbelsan AŞ’de huzur haklarını %50 oranında azaltma talimatını verdim. Genel Müdürümüz Yunus Kantar ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de destek verdiği talimatım sonrası 17 bin lira olan aylık huzur hakkı ödemelerini 8 bin 500 liraya çektik. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz başta olmak üzere yönetim kurulumuzun tüm üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un israf olarak gördüğü tüm harcamaların titizlikle inceleneceği ve benzer adımların önümüzdeki günlerde de atılacağı tahmin ediliyor.