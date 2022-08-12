Sivas'ta 4 Eylül Meydanı yükseliyor

Tarihi eserlerin etrafındaki yapı yoğunluğunu azaltarak şehre nefes aldıracak yeni meydanlar oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’a değer katacak olan 4 Eylül Meydanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.SİVAS (İGFA) - Atatürk Kongre Müzesi arkasında daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile jandarma lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen 4 Eylül Meydanı, 20 bin metrekarelik yerleşke üzerine kuruluyor.

Sergi alanı, kafeterya, hediyelik eşya satış noktası gibi sosyal donatıların yanı sıra projede; Atatürk’ün Sivas’ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 rölyef ile tarih duvarı, gençlerin vakit geçireceği amfi, geniş yeşil alan ve otopark yer alıyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sivas Tarihi Kent Meydanı’nın Dünya’ya örnek bir meydan haline geldiğini ifade eden Başkan Bilgin, “Eski Orduevi yerine kazandırdığımız 4 Eylül Meydanı’nı ekibimizle birlikte inceledik. Öncelikle hem plan proje ekibimize, hem de müteahhit firmamız Özbelsan AŞ’ye teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en güzel meydanlarından birisi olan Tarihi Kent Meydanı’na daha da anlam katacak projemiz hızla ilerliyor. İnşallah sezon sonuna kadar yetiştirip milletimizin, şehrimizin hizmetine sunacağız. Öncelikle yeşil dokuyu korumak adına nitelikli ağaçları muhafaza ederek bir proje hazırladık. Dolayısıyla bu noktadaki Tarihi Kent Meydanı’nın güzelliğine yeşil dokuyla daha da güzellik katacağız. Yıllardır bu bölgede bulunan, şehre yeşil ve güzel bir görüntü katan ağaçlarımızı korumuş olduk.” dedi.

Projenin detaylarına değinen Bilgin; meydanın tamamlandığında Tarihi Kent Meydanı’na ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehre güzel bir meydanı kazandırmış olacaklarını söyledi.

Tarihi Jandarma Binası’nda gelinen son durum hakkında Bilgin'e incelemelerinde Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.