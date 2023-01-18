Son Dakika

Sakarya'nın ödüllü projesi 1 yılda 29 ton üretti!

GÜNDEM 18.01.2023, 18:36
Sakarya'nın ödüllü projesi 1 yılda 29 ton üretti!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Altın Karınca’ ödüllü projesi rekor kırdı. Ödüllü 54 Katılımcılık Arıcılık Projesi kapsamında 2022 yılında 29 ton bal, bir ton polen ile propolis üreterek rekor bir seviyeye ulaşarak 5 milyon TL gelir sağladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ürettiği projelerle çiftçiye ve üreticiye güçlü bir destek sunuyor. Yerli üretimle ülke ekonomisine maksimum seviyede girdi sağlayarak ‘Türkiye Yüzyılı’nın’ yıldızı parlayan şehirleri arasında olmak isteyen Büyükşehir, vatandaşın üretime ağırlık vermesi için teşviklerini artırıyor.

Bu hedefle 2019 yılında Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla arıcılara destek olunması için hayata geçirilen 54 Katılımcılı Arıcılık (KAP54) projesi de Türkiye’de örnek gösterilen projeler arasında yer almıştı. Üretimde 2022 yılında elde edilen rekor başarı ise yılsonu raporlarına yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin “Altın Karınca” ödülü verdiği projeye dâhil olan üreticilerin 2022 yılında toplamda 29 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, aynı yıl içinde bir ton polen ile propolis, bin 685 adet ana arı, 18 kilogram arı sütü, 220 gram arı zehri ve 700 adet oğul arı üretimi yapıldığı belirtildi.

KAP54 kapsamındaki hibelerle yapılan bal, propolis, polen, arı zehri, ana arı, suni oğul üretimi 2022 yılında rekor seviyelere ulaştı. Arı üreticileri, destekleri için Büyükşehir’e teşekkür etti. Yüce’nin bizzat takip ettiği proje kapsamında üretilen ürünlerin birçoğu, BELPAŞ marifetiyle Bal54, Süt54, Kabak54, Nehir Çikolata ve Yöresel Ürünler Satış Noktaları’nda vatandaşa sunuluyor.

Sakarya’da bal, süt, et, çikolata ve 60 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nden çıkan tıbbi aromatik bitkilerle üretilen şifa ürünlerini en kaliteli haliyle, olabilecek en uygun fiyata vatandaşa sunan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu ürünlerin üretimi noktasında çiftçi ile üreticiye tam destek veriyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5