Sakarya'nın ödüllü projesi 1 yılda 29 ton üretti!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Altın Karınca’ ödüllü projesi rekor kırdı. Ödüllü 54 Katılımcılık Arıcılık Projesi kapsamında 2022 yılında 29 ton bal, bir ton polen ile propolis üreterek rekor bir seviyeye ulaşarak 5 milyon TL gelir sağladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ürettiği projelerle çiftçiye ve üreticiye güçlü bir destek sunuyor. Yerli üretimle ülke ekonomisine maksimum seviyede girdi sağlayarak ‘Türkiye Yüzyılı’nın’ yıldızı parlayan şehirleri arasında olmak isteyen Büyükşehir, vatandaşın üretime ağırlık vermesi için teşviklerini artırıyor.

Bu hedefle 2019 yılında Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla arıcılara destek olunması için hayata geçirilen 54 Katılımcılı Arıcılık (KAP54) projesi de Türkiye’de örnek gösterilen projeler arasında yer almıştı. Üretimde 2022 yılında elde edilen rekor başarı ise yılsonu raporlarına yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin “Altın Karınca” ödülü verdiği projeye dâhil olan üreticilerin 2022 yılında toplamda 29 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, aynı yıl içinde bir ton polen ile propolis, bin 685 adet ana arı, 18 kilogram arı sütü, 220 gram arı zehri ve 700 adet oğul arı üretimi yapıldığı belirtildi.

KAP54 kapsamındaki hibelerle yapılan bal, propolis, polen, arı zehri, ana arı, suni oğul üretimi 2022 yılında rekor seviyelere ulaştı. Arı üreticileri, destekleri için Büyükşehir’e teşekkür etti. Yüce’nin bizzat takip ettiği proje kapsamında üretilen ürünlerin birçoğu, BELPAŞ marifetiyle Bal54, Süt54, Kabak54, Nehir Çikolata ve Yöresel Ürünler Satış Noktaları’nda vatandaşa sunuluyor.

Sakarya’da bal, süt, et, çikolata ve 60 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nden çıkan tıbbi aromatik bitkilerle üretilen şifa ürünlerini en kaliteli haliyle, olabilecek en uygun fiyata vatandaşa sunan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu ürünlerin üretimi noktasında çiftçi ile üreticiye tam destek veriyor.