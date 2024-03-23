Ramazan’ın bereketi Yıldırımlılarla buluşuyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Paylaştıkça Güzel’ sloganıyla hazırladığı programlarla 11 ayın sultanını, Yıldırım’da ayın ruhuna uygun şekilde yaşatıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, af ve mağfiret ayı Ramazan Şerif’i bu yıl da çeşitli kültürel etkinliklerle yaşatıyor. ‘Ramazan Paylaştıkça Güzel’ sloganıyla Barış Manço Kültür Merkezi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kurduğu ramazan sokağında birbirinden kıymetli konukları vatandaşlarla buluşturuyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında; yayınladığı videolarla milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ‘Dijital Kardeşlik Hareketi’ konu başlığı ile dijital mecraları kullanma üzerine çocuklarla sohbet ederken, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nda çocuklar Karagöz ile Hacivat Gölge Oyunları etkinliği ile güzel bir akşam geçirdi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN RAMAZAN MESAJI

İslam âlemi olarak bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Beraberliklerimizin ve muhabbetimizin bereketlenmesi için Ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Ramazan Ayı’nda hemşehrilerimiz için ‘Ramazan Paylaştıkça Güzel’ sloganıyla birbirinden güzel programlar hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi düzenlediğimiz Ramazan programlara davet ediyorum. " dedi.