Oy ve Ötesi'nden sandığa davet

Oy ve Ötesi Derneği, seçimlere az bir süre kalmışken, herkesi sandığa gitmeye ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Seçimlere 1 hafta kala çalışmalarını ve müşahit eğitimlerini hızlandıran Oy ve Ötesi Derneği bu sene diğer seçimlerden farklı olarak, edindiği tecrübeler doğrultusunda gücünü ve koordineli çalışma becerilerini en iyi örgütlenebildikleri illerde kullanma kararı aldı.

Bu kapsamda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandık başına gönüllü sayısının en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacak. Bu 49 il, 28 Mayıs'taki gönüllü sayısının yüzde 95'inin yer aldığı iller olarak değerlendirilebilir.

SEÇİMİN SONUÇLARINI SON OYA KADAR SAYMA İRADESİ BELİRLEYECEK

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, sandık müşahitliğinin önemine dikkat çekti.

Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlerden oldukça farklı olduğunu kaydeden Bilgiç, "Adayların çokluğu ve yerel dengelerin taşıdığı önem nedeniyle 31 Mart 2019'da olduğu gibi seçim yarışı 31 Mart 2024'te de de bazı bölgelerde çok çetin geçebilir. Milyonlarca seçmenin oy verdiği büyükşehirlerde dahi 2019 yerel seçimlerinde kazananı binlere varan oy farkının belirlediğini görmüştük. Son kamuoyu araştırmalarına baktığımızda büyükşehirlerden ilçelere kadar Türkiye'nin her yanında kazananları belirleyecek oy farkının binlerle ölçülebileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle tüm seçmenlerin iradelerinin sandığa yansıması çok önemli olacak. Yarışın çetin geçeceği pek çok bölgede seçim sonuçlarını son oya kadar sayma iradesi belirleyecek” diye konuştu.



Oy ve Ötesi olarak, insanların tercihleri ne olursa olsun, istedikleri sonucu almak üzere sandığa gitmesinin ve oy kullanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirten Bilgiç, ayrıca herkesi daha aktif vatandaş olmaya, demokratikleşme sürecine katkı sağlamaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.