Sahra Başkan ilk talimatını verdi

23 Nisan’da Başkan Büyükakın’ın koltuğuna oturan 6. Sınıf öğrencisi Sahra Zeynep, arkadaşları için akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılmasını istediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Sahra Zeynep Güner’e devretti. “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi. Başkan Büyükakın’dan koltuğu devralan Sahra Zeynep Güner’in ilk talimatı, okullara akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılması oldu.