Nilüfer'de öğrenciler tarımla tanıştı
Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencileri, Nilüfer Belediyesi tarafından getirilen çilek ve marul fidelerini toprakla buluşturdu
Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencileri, Nilüfer Belediyesi tarafından getirilen çilek ve marul fidelerini toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Nilüfer’deki her kesimi tarımla buluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, özellikle yeni nesli yani çocuk ve gençleri tarıma teşvik etmek için çaba gösteriyor.
Bu amaçla okullarda da çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu öğrencilerine farklı bir deneyim yaşattı.
Okuldan da gelen talep üzerine harekete geçen Kırsal Alan Bürosu ekipleri, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu bahçesinde oluşturulan tarım alanında öğrencilerle birlikte çilek ve marul dikimi yaptı.
Derslerine tarım molası veren öğrenciler, önce fide dikimi hakkında bilgi aldı, ardından da fideleri toprakla buluşturarak keyifli anlar yaşadı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13