Muhtarlar, Kaymakam Türköz ile ilk toplantısını yaptı

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında toplanan,ilçe mahallelerinin muhtarları ile ilk toplantı KYBLE Toplantı salonunda gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinde Foça ilçesine bağlı 16 Mahallesinde seçimi kazanarak göreve başlayan Muhtarlar ilçe Kaymakamı Mehmet Türköz ile yeni dönem için ilk kez bir araya geldi. İlçe merkez ve dış mahalleler adına öneri ve görüşlerin alındığı toplantıda Kaymakam Muhtarların talep ve önerilerini dinledi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaymakam Mehmet Türköz, mazbatalarını alarak görevlerine başlayan mahalle muhtarlarına, vatandaşlarımızla bir olmanın, onların yanında olmanın önemini vurgulayarak, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarını temenni etti. Yeni muhtarlara görevleri süresince başarılar diledi.