Muğla Milas'ta 18 mahalleden 132 mahalleye hizmet!

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından tamamlanan 29 bin metrekarelik 1. kat sathi kaplamanın yapıldığı Bozbük ve Kazıklı mahallelerini ziyaret eden Başkan Tokat, tek başına 32 ilden büyük olan Milas’ta 18 mahallenin vergisiyle 132 mahalleye eşit hizmet götürdüklerini kaydetti.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçe genelinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceliyor, vatandaşların taleplerini dinliyor.

Son olarak Bozbük’te ve Kazıklı’da tamamlanan çalışmaları inceleyen Tokat, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Başkan Tokat, Milas Belediyesi bünyesindeki ekiplerin 30’u aşkın mahallede eş zamanlı faaliyet yürüttüğünü belirterek, ekonomik şartlar nedeniyle ülke genelinde birçok belediye, devlet kurumu ihale yapamazken; Milas Belediyesi’nin tam gaz çalıştığını dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında Bozbük Mahallesi’nde 19 bin, Kazıklı Mahallesi’nde ise 10 bin metrekare olmak üzere toplamda 29 bin metrekare 1. kat sathi kaplamanın yapıldığı yolları inceleyen Başkan Tokat’a bölgede yaşayan vatandaşlar teşekkür etti. Tokat, iki mahallede de vatandaşlarla yüz yüze görüşerek taleplerini dinledi.

18 MAHALLENİN VERGİSİYLE 132 MAHALLEYE HİZMET

Vatandaşlarla sohbet ederken Milas Belediyesi’nin 18 mahalleden elde edilen vergi ile 132 mahalleye eşit hizmet götürdüğünü belirten Tokat, “Bugün Bozbük’te Aydın-Didim sınırındayız. Hafta sonu da Çukur’da Aydın- Karpuzlu sınırında olacağız. Kalem’de, Kultak’ta ekiplerimiz var. Herhangi bir bahaneye sığınmadan, mümkün olan en fazla imalatı yaparak bu sezonu tamamlamak istiyoruz. Milas çok büyük bir alan. Bir ucundan diğer ucuna 150-160 kilometrelik bir ilçeden bahsediyoruz. İlçe olarak tek başına 32 ilden daha büyük bir alan burası.” ifadelerini kullandı.

Bölgeye yaptığı ziyaretler sırasında Bozbük’te başlayan orman yangını bölgesine hareket eden Başkan Tokat, burada da incelemelerde bulunarak, orman ve itfaiye görevlilerine emeklerinden ötürü teşekkür ederken, geçmiş olsun dileklerini iletti.