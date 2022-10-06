MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 9 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Bakanlık paylaşımında, "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1577927939018133504