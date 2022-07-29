MHP'li Ersoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile beraberindeki heyeti ağırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Başkan Büyükkılıç’ı Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanvekili Altan Aydemir, Yönetim Kurulu Üyesi Mükremin Suludere, İncesu Şoförler Odası Başkanı Mustafa Büyüköz, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa, Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Bünyan Şoförler Odası Başkanı Serkan Dilekmen ve Pınarbaşı Şoförler Odası Başkanı Cevdet Uslu ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette oda başkanlarının istek ve taleplerini de dinleyen, Başkan Büyükkılıç, ayrı ayrı ziyaretçilere teşekkür ederek, “Ziyaretlerinden ötürü çok memnun kaldım. Nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Milletvekili Ersoy da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

BÜYÜKKILIÇ’A, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KAYAOĞLU’NDAN ZİYARET

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç ve Genel Müdür Yardımcısı Kayaoğlu bir süre görüştü. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kayseri’yi ilgilendiren birçok hizmet ve projeler görüşüldü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bakanlık temsilcilerimizle, bir araya gelerek, güzel şehrimiz hakkında konuştuk. Çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.