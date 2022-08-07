Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı!

Meteoroloji; İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarırken, Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı da tedbirli olunmasını istedi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağş beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji günlük tahminde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulundu.

Yağışların; Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği, rüzgarın ise Maramara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.