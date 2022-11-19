Mersin Tarsus'a sosyal tesis

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen Şelale Otel’in yerine yapılacak olan sosyal tesisler için çalışmalarına başladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, yerine tüm vatandaşların kullanabileceği sosyal tesis kurulması amacıyla yıkılan Şelale Otel’in bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor.

Toplam 10 bin 450 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek proje için ‘Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’ adında ulusal çapta bir yarışma düzenlendiğini belirten Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı mimarlarından Derya Çağ, “Alanında uzman kişilerden oluşan 7 kişilik jüri tarafından, yarışmaya katılan 74 adet proje incelendi. Yarışma sonunda jürinin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Tarsus’ un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını artıracak, bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, doğaya saygılı ve işlevsel proje oy birliği ile birinci olmuştur” dedi.