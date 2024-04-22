Sami Er'den 23 Nisan mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade ederek, Türkiye Büyük MilletMeclisi'nin kurulduğu 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak anılacağını söyledi.

TBMM'nin bağımsızlık ve egemenliğin, 23 Nisan Çocuk Bayramının ise geleceğin teminatı olan çocukların teminat altına alındığı bir nişane olduğunu ifade eden Başkan Er, "23 Nisan 1920 vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adıdır. 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlık hususunda mmilletimizin her daim dik durduğunun tüm dünyaya ilanı anlamına gelmektedir” dedi.

Başkan Er, "Sadece ülkemiz değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş olan bu özel bayramda, çocukların ölmediği, yetim ve öksüz kalmadığı daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için insanlık olarak daha çok çalışmalı ve gayret göstermeliyiz. Çocuklarımızın, kendine güvenen, çağın ruhunu anlayan, teknolojiye hâkim, girişimci, ufku ve vizyonu geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültür ve medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak bireyler olarak yetişmesine büyük özen göstermeliyiz.

İnanıyorum ki; çocuklarımız zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir. Bizlerin de bu yöndeki amacı çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirebilmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yâd ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum" sözlerine yer verdi.