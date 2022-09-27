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Mersin'de son yılların en büyük kaçak alkol operasyonu!

GÜNDEM 27.09.2022, 10:33
Mersin'de son yılların en büyük kaçak alkol operasyonu!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalama operasyonu gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Haberi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konulan başarılı operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Muş, Gümrük Muhafaza Ekiplerini tebrik etti.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1574660514445201408

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