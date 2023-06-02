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MEB'den LGS öncesi tavsiyeler...

GÜNDEM 02.06.2023, 18:08
MEB'den LGS öncesi tavsiyeler...

Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran Pazar günü merkezi sınava girecek öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların çeşitli önerilerde bulunduğu broşür hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan broşür bakanlığın resmi internet sitesinde yer aldı.

Bakanlığın sitesinde broşürün içeriğinde yer alan sınavdan önce ve sınav anındaki şu tavsiyeler sıralandı:

Sınavdan önce;

    Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.     Motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve moralinizi bozacak durumlar ve kişilerden uzak durmalısınız.     Sınavda elinizden geleni en iyi şekilde yapacağınıza yönelik kendinizi motive etmelisiniz.     Sınavdan önceki gününüzü yorucu etkinlikler yapmadan normal bir gün gibi geçirmeye dikkat etmelisiniz.     Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip yerinde görmelisiniz.     Uyku düzeninize dikkat ederek yeteri kadar uyumaya özen göstermelisiniz. Ne geç ne de erken uyumalısınız.     Uyumadan önce gevşeme ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz.     Beslenme düzeninizi bozmadan sağlıklı ve aşırıya kaçmayacak şekilde yemek yemelisiniz.     Dengeli bir kahvaltı yapmalı ve alışık olmadığınız gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız.     Hava durumuna uygun ve rahat kıyafetler giymelisiniz.     Sınav yerine geç kalmayacak şekilde yola çıkmalısınız.     Sınava getirilmemesi gereken eşya, cep telefonu, takı gibi araç gereçlerin üzerinizde bulunmamasına dikkat etmelisiniz.     Sınavda yanınızda bulundurmanız gerekeni (kimlik, su vb.) daha önceden hazırlamayı unutmamalısınız.     Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.     Unutmayın... Sınav stresi normaldir ancak sınav öncesinde yaptığınız hazırlıklar ve sınav sırasında uygulayacağınız stratejilerle bu stresi azaltabilirsiniz.

 Sınav sırasında;

    Soruları anlamak için gereken zamanı ayırarak ve cevaplarınızı düşünerek başarılı bir sınav süreci geçirebilirsiniz.     Sınav sırasında sakin kalmaya özen göstermeye ve soruları okumaya dikkat edin. Ayrıca, sınav boyunca sürenizi verimli kullanarak tüm soruları cevaplamaya çalışınız.     Son olarak sınav ölçütlerinin sadece bir değerlendirme ölçüsü olduğunu ve gerçek sizi tam olarak yansıtamayabileceğini unutmayın. Sınavdan sonra ne olursa olsun, sizinle gurur duyacağımızı unutmayın. Kendinize güvenin ve sınavda en iyi performansınızı sergileyin.     Hayallerinizi başaracağınıza inancımız tamdır.     Unutmayın, her zaman yanındayız ve sizinle gurur duyuyoruz.

CEVAP ANAHTARI ÖĞLEDEN SONRA, KİTAPÇIKLAR ERTESİ GÜN, SONUÇLAR 26 HAZİRAN'DA

Öte yandan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın hazırlıklarına ilişkin detayları paylaştı.

Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrencilerin kendi okullarında LGS kapsamındaki merkezî sınava gireceğini bildiren Şensoy, "Sınava giriş belgeleri, sınav günü okul idaresi tarafından sıraların üzerine konulacak. Öğrencilerimizin, sınava geçerli kimlik kartıyla gelmelerini istiyoruz." dedi.

Şensoy, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabileceklerini hatırlattı, LGS merkezî sınavının yapıldığı gün öğleden sonra sınavın cevap anahtarını Bakanlığın internet sitesinde yayımlayacaklarını bildirdi.

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