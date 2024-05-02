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Marmaris'te karaya oturan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü önlerinde karaya oturan bir tekne, Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botuyla bulunduğu bölgeden kurtarılarak Martı Marina'ya sevk edildi
GÜNDEM 02.05.2024, 19:29
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü önlerinde karaya oturan bir tekne, Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botuyla bulunduğu bölgeden kurtarılarak Martı Marina'ya sevk edildi.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü önlerinde bir tekne karaya oturdu.
İçinde üç kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 'ne gelen ihbar üzerine bölgeye TAHLİSİYE-4 (can kurtarma) botunun intikali üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Karaya oturan tekne, can kurtarma botunca bulunduğu yerden kurtarılarak Martı Marina'da emniyete alındı.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1786066717296267550
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