Son Dakika

Abdulkadir Ayar başkanlık için kolları sıvadı

Gebze Trabzonlular Derneği'nde 18 Mayıs Cumartesi günü kongre heyecanı yaşanacak Saat 11:00'da gerçekleşecek olan kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Abdulkadir Ayar ismi ön plana çıkıyor

YAŞAM 17.05.2024, 12:26
Abdulkadir Ayar başkanlık için kolları sıvadı

Gebze Trabzonlular Derneği'nde 18 Mayıs Cumartesi günü kongre heyecanı yaşanacak. Saat 11:00'da gerçekleşecek olan kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Abdulkadir Ayar ismi ön plana çıkıyor.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Mevcut Başkan Cemal Koçyiğit ve Abdulkadir Ayar başkanlık için yarışacakları kongrede, 342 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre bu hafta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Sultan Orhan Mahallesinde bulunan dernek lokalinde gerçekleşecek olan kongreye çok sayıda üyenin katılması bekleniyor.

KONGREYE DAVET ETTİ

Gebze Trabzonlular Dernek Başkan adayı Abdulkadir Ayar, kongre öncesi yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00'da gerçekleşecek olan kongremize katılmanızı ve desteğinizi yanımızda hissetmek istiyoruz. Bu kongrede, derneğimizin geleceği için çok önemli. Derneğimize yeni bir soluk getirmek için başkan adayı oldum. Sizlerin desteği ve katılımıyla, Gebze Trabzonlular Derneği'ni daha da güçlendirecek ve önemli adımlar atacağız. Birlikte, daha güzel ve daha etkili projelere imza atmak için bir araya gelme vakti geldi. Birbirinden değerli ekip arkadaşlarımızla Gebze Trabzonlular Derneği'nde önemli başarılara imza atacağız.” İfadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATMIŞTI

Öte yandan Kocaeli Trabzonlular Derneği yönetim kurulunda yer alan Abdulkadir Ayar, Necdet Demirtaş’ın Gebze Trabzonlular Dernek başkanı olduğu dönemde Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları başkanlığı görevini üstlenmişti. O dönemde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ayar, yeni dönemde ise Gebze Trabzonlular Dernek Başkanlığı için kolları sıvadı. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Abdulkadir Ayar, birçok yeni projesini Gebze Trabzonlular Dernek başkanlığıyla hayata geçirmek istiyor.

İŞTE ABDULKADİR AYAR’IN YÖNETİM KURULU

Abdulkadir Ayar (Yönetici)

Serkan Özgenç (İş İnsanı)

Hayatı Bayram (İş İnsanı)

Bahadır Y. Azizoğlu (Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı)

Halil Bulut (Eğitimci)

Hakan Kalıntaş (İş İnsanı)

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen (Öğretim Görevlisi)

Ali Tarakçı (Kamu Yöneticisi)

Akan Kol (İş İnsanı)

Hasan Ayar (İş İnsanı)

Hayri Sevencan (İş İnsanı)

Mehmet Dinç (AK Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi, Yüksek İnşaat Mühendisi)

Muharrem Baltacıoğlu (Kamu Yöneticisi)

Akif Katı (İş İnsanı)

Şerif Bulut (İş İnsanı)

Sibel Kılıç (Sağlıkçı)

Kemal Altıntaş (İş İnsanı)

Ensar Katı (İş İnsanı)

Gülden Malkoç (Eğitimci)

Ethem Emin (İş İnsanı)

Oğulcan Güner (Mali Müşavir)

Evren Kızıltaş (Gazeteci)

Mustafa Karaman (Esnaf)

Ahmet Tekke (Eğitimci)

Cemal Malkoç (Bankacı)

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17