Abdulkadir Ayar başkanlık için kolları sıvadı

Gebze Trabzonlular Derneği'nde 18 Mayıs Cumartesi günü kongre heyecanı yaşanacak. Saat 11:00'da gerçekleşecek olan kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Abdulkadir Ayar ismi ön plana çıkıyor.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Mevcut Başkan Cemal Koçyiğit ve Abdulkadir Ayar başkanlık için yarışacakları kongrede, 342 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre bu hafta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Sultan Orhan Mahallesinde bulunan dernek lokalinde gerçekleşecek olan kongreye çok sayıda üyenin katılması bekleniyor.

KONGREYE DAVET ETTİ

Gebze Trabzonlular Dernek Başkan adayı Abdulkadir Ayar, kongre öncesi yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00'da gerçekleşecek olan kongremize katılmanızı ve desteğinizi yanımızda hissetmek istiyoruz. Bu kongrede, derneğimizin geleceği için çok önemli. Derneğimize yeni bir soluk getirmek için başkan adayı oldum. Sizlerin desteği ve katılımıyla, Gebze Trabzonlular Derneği'ni daha da güçlendirecek ve önemli adımlar atacağız. Birlikte, daha güzel ve daha etkili projelere imza atmak için bir araya gelme vakti geldi. Birbirinden değerli ekip arkadaşlarımızla Gebze Trabzonlular Derneği'nde önemli başarılara imza atacağız.” İfadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATMIŞTI

Öte yandan Kocaeli Trabzonlular Derneği yönetim kurulunda yer alan Abdulkadir Ayar, Necdet Demirtaş’ın Gebze Trabzonlular Dernek başkanı olduğu dönemde Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları başkanlığı görevini üstlenmişti. O dönemde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ayar, yeni dönemde ise Gebze Trabzonlular Dernek Başkanlığı için kolları sıvadı. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Abdulkadir Ayar, birçok yeni projesini Gebze Trabzonlular Dernek başkanlığıyla hayata geçirmek istiyor.

İŞTE ABDULKADİR AYAR’IN YÖNETİM KURULU

Abdulkadir Ayar (Yönetici)

Serkan Özgenç (İş İnsanı)

Hayatı Bayram (İş İnsanı)

Bahadır Y. Azizoğlu (Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı)

Halil Bulut (Eğitimci)

Hakan Kalıntaş (İş İnsanı)

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen (Öğretim Görevlisi)

Ali Tarakçı (Kamu Yöneticisi)

Akan Kol (İş İnsanı)

Hasan Ayar (İş İnsanı)

Hayri Sevencan (İş İnsanı)

Mehmet Dinç (AK Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi, Yüksek İnşaat Mühendisi)

Muharrem Baltacıoğlu (Kamu Yöneticisi)

Akif Katı (İş İnsanı)

Şerif Bulut (İş İnsanı)

Sibel Kılıç (Sağlıkçı)

Kemal Altıntaş (İş İnsanı)

Ensar Katı (İş İnsanı)

Gülden Malkoç (Eğitimci)

Ethem Emin (İş İnsanı)

Oğulcan Güner (Mali Müşavir)

Evren Kızıltaş (Gazeteci)

Mustafa Karaman (Esnaf)

Ahmet Tekke (Eğitimci)

Cemal Malkoç (Bankacı)